إدراج متهم بخلية داعش حلوان على قوائم الإرهاب

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إدراج متهم علي قوائم الإرهاب؛ وذلك بعدما قضت المحكمه بمعاقبته بالسجن المشدد ٥ سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب خلية داعش حلوان.

أسندت النيابة للمتهمين تأسيس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، والسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.