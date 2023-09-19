"مريضة سكر وضغط".. تفاصيل التحقيق في واقعة مصرع مسنة بدار السلام

تواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها، في ظروف غامضة.

وكشفت التحقيقات ومناظرة النيابة أن الجثة لسيدة في عقدها الثامن، وتبين عدم وجود آثار ضرب أو طعن بسائر جسدها، وخلو المسكن من أية آثار بعثرة أو تحطيم.

واستدعت النيابة نجل المتوفاه للتحقيق معه في اواقعه، والذى أنكر تعرضه لوالدته بأى شكل، وتبين من التحريات أن نجلها من متعاطي المخدرات وبائعيها.

وتبين من الكشف الاولى والتحريات المبدئية، أن المتوفاة كانت تعاني من أمراض الضغط والسكر، وتفيت نتيجة مضاعفاتها، وصرحت النيابة بالدفن عقب انتهاء الطب الشرعي من الإجراءات.



رصدت أجهزة الأمن بالقاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداول منشور عن قيام شاب بوقوع جريمة قتل بأحد الشوارع بشارع الصيانة، بدائرة قسم شرطة دار السلام وقيام شاب بقتل والدته البالغة من العمر 80 عاما، ليتبين عدم صحة الواقعه، كنا تبين أن الشاب علم بوفاة والدته من الفيس بوك.