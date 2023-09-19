تأجيل محاكمة محامي متهم بالتزوير لـ18 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عبد الحميد عبد المنعم، تأجيل نظر إعادة محاكمة المحامي محمد فرحات عبد الغني، المتهم في قضية تزوير حكم قضائي مع أمين سر إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل، للمرافعة.

كانت قد عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، محام وسكرتير بمحكمة الجنايات بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالتزوير في أوراق قضية لصالح محكوم عليه بالإعدام.

وكشفت التحقيقات عن أن المحام استغل تزوير السكرتير لاسم أحد القضاة على حكم صادر بالإعدام لموكله، أمام محكمة النقض، ما تسبب في نقض الحكم.

وأضافت التحقيقات أن المحامي استغل علاقته بالسكرتير الذي غير اسم القاضي مصدر الحكم على أوراق القضية، ودفع المحامي أمام النقض بتغير اسم الهيئة التي نظرت القضية عن المذكور اسمها بالأوراق، ما يعد بطلانًا في الإجراءات، وبالتالي ألغى حكم الإعدام على موكله.يذكر أن المتهم المحكوم عليه بالإعدام صدر ضده الحكم بقضية قتل لجاره في بولاق.