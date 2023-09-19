فريد زهران عن الانتخابات الرئاسية المقبلة: بداية لمرحلة جديدة من التحول الديموقراطي

تقدم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالشكر لعبد العظيم حماد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لتقدمه بمسودة الوثيقة التي اقترحها الحزب على مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأوضح زهران، في بيان له اليوم، أن المسودة تلزم جميع الأطراف المعنية بتصور واضح تجاه انتخابات الرئاسة باعتبارها من الممكن أن تكون بداية لمرحلة جديدة من التحول الديموقراطي أو خطوة في في اتجاه هذا التحول.

وأضاف: "الشكر موصول لزملائنا من ممثلي الحركة المدنية والقوى الديموقراطية ولمجلس أمناء الحوار الذي تبنى الوثيقة على الرغم من أنه أجرى بعض التعديلات عليها، إلا أنها في مجملها وثيقة جيدة وتعبر عن تطلعات الحزب ورغبته في توفير ضمانات محددة على رأسها الحبس الاحتياطي والالتزام بالقائمة النسبية وضمان حيدة الأجهزة الإدارية في الانتخابات … الخ.

وتابع: “إننا نتقدم بهذه الوثيقة ليس باعتبارنا متفرجين من أصحاب الأمنيات الحالمة ولكن باعتبارنا حزب فاعل يناضل من أجل مطالب محددة ويسعى إلى تحقيقها بالجهد والمثابرة واستخدام كل ما لديه من أدوات وإمكانات” .