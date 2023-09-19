محافظ المنيا: مصلحة المواطن هدف العمل المشترك مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ اليوم الثلاثاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضم كلا من النائبة هانم أبو الوفا والنائب أشرف عشيري، والنائب محمد مصطفى.

استمع المحافظ للطلبات المقدمة من النواب لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة أهالي المنيا على مستوى المراكز، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

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