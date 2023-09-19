«إفريقية النواب»: لقاء الزعيمين المصري والإماراتي شهد توافقًا على تعزيز التعاون المشترك

أكدت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة الإمارات الشقيقة، ولقاءه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قائله: "تربط الدولتين الشقيقتين قيادة وحكومة وشعبا علاقات تاريخية واستراتيجية وطيدة تمثل نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول".

وكشفت النائبة نيفين حمدي في تصريحات صحفية لها اليوم، عن زيارات الرئيس السيسي للإمارات والتي بلغت الحادية عشرة، لافتة إلى أن الزيارة الأولى للرئيس السيسي بدأت في 13 مارس عام 2014 ، بصفته وزير الدفاع، ليشهد المرحلة النهائية للمناورة المصرية الإماراتية "زايد 1"، وبعد تقلد مهام منصبه رئيسا للجمهورية، قام الرئيس السيسي في 18 يناير عام 2015، بزيارة أخرى للمشاركة في أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، وفى 27 أكتوبر عام 2015، أجرى الرئيس زيارة للإمارات، وفي 2/12/2016 قام السيسي بزيارة للإمارات للمشاركة في احتفالات الدولة باليوم الوطني الخامس والأربعين، وفي 3/5/2017 قام الرئيس بزيارة للإمارات، لبحث مستجدات الوضع الإقليمي التي تشدها المنطقة، و في 25/9/2017 قام الرئيس السيسي بزيارة للإمارات، لبحث سبل العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين.

وأضافت، أن الرئيس السيسي في 14/11/2019 قام بزيارة لأبو ظبي، استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة في الإمارات، وفي 27/1/2022 قام السيسي بزيارة للإمارات للتباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية ، وفي 14/5/2022 قام الرئيس بزيارة لأبوظبي لتقديم واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وفي 19/1/2023 توجه الرئيس السيسى بزيارة للإمارات للمشاركة في قمة أبو ظبي، وكانت أخر تلك الزيارات توجه الرئيس أمس الأثنين، الموافق 18 / 9 / 2023، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة .

ولفتت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، إلي أهمية تلك الزيارة، في مواصلة تطوير العلاقات الأخوية الممددة عبر التاريخ ، مشيرة الي أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس دولة الامارات من أجل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

واختتمت نائبة أسوان تصريحاتها، بالتأكيد علي عمق العلاقات المصرية - الاماراتية وما تتسم به من قوة ومتانه واستمرارية نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية والدولية، مضيفه أن مصر تعتز بما يربطها بدولة الإمارات، من روابط أخوة وتعاون وثيق، وتكن لها بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل مشاعر الود والأخوة، فالبلدين هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي المشترك .