تظاهرات في درنة تحمل المسئولين الدمار جراء الفيضانات.. وحكومة شرق ليبيا تأمر الصحفيين بالمغادرة بعد الاحتجاجات الغاضبة

أمرت حكومة شرق ليبيا الصحفيين بمغادرة درنة بعد احتجاجات غاضبة ضد السلطات بعد أسبوع من مقتل آلاف السكان في فيضان.

وتجمع مئات الأشخاص، يوم الاثنين، خارج مسجد الصحابة في المدينة، مرددين بعض الشعارات، وجلس البعض على سطحه ذو القبة الذهبية.

وفي وقت لاحق من المساء، أشعل حشد من الناس النار في منزل الرجل الذي كان عمدة درنة وقت وقوع الكارثة، وهو عبد المنعم الغيثي.

ويحمل المتظاهرون السلطات مسؤولية الدمار الذي جرف خلاله معظم وسط المدينة، وتأكد مقتل ما لا يقل عن 4000 شخص، بالإضافة إلى 4300 آخرين في عداد المفقودين، وقد أصبح ما يقرب من 40 ألف شخص بلا مأوى، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

ويريد السكان إجراء تحقيق مستقل بشأن الأخطاء التي حدثت وإعادة بناء المدينة تحت إشراف دولي، وحظيت المطالب بتغطية إعلامية واسعة النطاق. وعلى نحو غير عادي، تمكنت القنوات التلفزيونية الوطنية المعارضة للسلطات من البث من درنة.

وقال هشام أبو شكيوات، الوزير في حكومة شرق البلاد، الثلاثاء، إن حكومته أصدرت تعليمات للصحفيين المحليين والأجانب بمغادرة المدينة بحلول الساعة الواحدة بعد الظهر، ووفقًا للتقارير، تم إغلاق شبكات الإنترنت والهاتف المحمول في درنة.

وقال شكيوات إن هذا الإجراء ضروري لأن أعدادا كبيرة من الصحفيين يعيقون أعمال الإنقاذ، وأشار المسؤولون إلى أسباب صحية والخوف من انتشار الوباء، وهو ادعاء نفاه المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومقره طرابلس.

وتقع درنة في شمال شرق ليبيا، وهي جزء من البلاد التي يسيطر عليها القائد العسكري خليفة حفتر، وتشرف عليها حكومة تم تشكيلها بالتوازي مع الإدارة المعترف بها دوليا في طرابلس، على بعد 10 ساعات بالسيارة إلى الغرب.

وتأتي الحملة الإعلامية في أعقاب تقارير تفيد بأن ضباط الشرطة في درنة قاموا باحتجاز واستجوبوا صحفيين ليبيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، واحتجزوهم لعدة ساعات، وتواصل البعثات الليبية في الخارج إصدار تأشيرات الدخول، لكن المسؤولين المحليين توقفوا عن منح المراسلين تصاريح أمنية.

وفي وقت سابق قال شكيوات إنه تم إيقاف الغيثي عمدة درنة عن العمل. ولم يتسن الاتصال بالغيثي للتعليق، وتمثل احتجاجات يوم الاثنين أول مظاهرة كبيرة منذ الفيضانات التي اجتاحت درنة عندما انهار سدان على التلال خارج المدينة خلال عاصفة قوية، مما أدى إلى إطلاق سيل مدمر.

ودعت الحشود إلى استقالة رئيس برلمان شرق ليبيا عقيلة صالح. وقالت الحكومة في شرق ليبيا إن رئيس الوزراء أسامة حمد عزل جميع أعضاء المجلس البلدي لمدينة درنة وأحالهم للتحقيق.