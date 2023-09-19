«استغاثت به سيدة».. تأجيل محاكمة “تاجر” قتل “شيف” بالبدرشين لجلسة أول أكتوبر

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة «تاجر أدوات منزلية» لاتهامه بقتل صاحب مطعم مشويات «شيف» فى البدرشين، وذلك بعد أن منعه من مضايقة سيدة، لجلسة اليوم الأول من شهر أكتوبر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «4912/2023- جنايات البدرشين» أنه بتاريخ 28 أبريل 2023 بدائرة مركز البدرشين، قام المتهم «عاشور ع. م- 39 سنة- تاجر أدوات منزلية» بقتل المجني عليه «عبد التواب ماضي عبد التواب-27 عامًا- يعمل شيف وصاحب محل مشويات» عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، وذلك على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض «مطواة» قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه عبد التواب ماضي «شيف»، والمتهم الشهير وسط أهالي المنطقة بـ«عاشور أبو كرش» صاحب محل أدوات منزلية، جاره، في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، ففي أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع استغاثت بـ«عبد التواب» فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.

كما وجهت التحقيقات للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.

وقال شقيق المجني عليه، بأنه حال مرافقته للمجني عليه بالحانوت خاصته انصرف الأخير ثم نما إلي علمه بتعدي المتهم علي شقيقه المجني عليه والتسبب بوفاته.

وقالت سيدة المشاجرة “رباب” بائعة خردوات، بأنه وعلى إثر ظن المتهم المغلوط بعلاقتها بالمجني عليه حتى تشاجرت وإياه في الشارع، فما كان لها إلا أن استغاثت تليفونيًا بالمجني عليه الذي حضر وتشاجر مع المتهم الذي انهال عليه الأخير طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته والتي أودت بحياته.

بداية الواقعة بورود بلاغ لمركز شرطة البدرشين من غرفة النجدة، بمقتل شاب في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى عبد التواب أبو ماضي 27 سنة، يمتلك محل مشويات فراخ، مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة، وعقب إجراء التحريات تبين قيام شاب يدعى “ع. أ.”، صاحب محل أدوات منزلية، بالدخول لمحل عمل المجنى عليه وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته.