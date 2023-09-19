ميرنا وليد وابنتها تقدمان حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تنطلق الدورة الأولي لمهرجان الغردقة لسينما الشباب في تمام الثامنة مساء بعد غد ـ الخميس ـ بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، نائبا عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس إتحاد النقابات الفنية، والمخرج عمر الجاسر، نائب رئيس إتحاد الفنانين العرب، وعدد كبير من النجوم والفنانين، وفي مقدمتهم حسين فهمي، وصفية العمري، ومحمود حميدة، ووفاء عامر، وصبري فواز، ومصطفي خاطر، وأحمد وفيق.

حفل افتتاح المهرجان تقدمه الفنانة ميرنا وليد وإبنتها التي ستتولي الترجمته باللغة الإنجليزية، ويتضمن إستعراضا لمسابقات المهرجان وأقسامه وفعالياته، بالاضافة إلى عرض الفيلم القصير "برسوم يبحث عن وظيفة" للمخرج محمد بيومي، وفيلما قصيرا تحية من المهرجان لنجوم شبان فقدتهم شاشة السينما مثل هيثم أحمد زكي ووالدته هالة فؤاد وماهر عصام وعمرو سمير وميرنا المهندس والمخرجين عاطف الطيب وممدوح شكري وعلي رجب وحسام علي وأخرين.

يكرم المهرجان في حفل إفتتاحه كل من المخرج الأرميني ديفان أفيتسان وهو فنان متعدد المواهب كمنتج وكاتب سيناريو ومهندس صوت وحائز علي عدة جوائز سينمائية وصل عددها الي 20 جائزة من بينها أفضل فيلم روائي لفيلمه الأخير بوابة الي الجنة والتي حصل عليها من مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي عام 2021

كما يكرم المهرجان النجمة السورية سلاف فواخرجي والنجم هاني سلامة تقديرا لمسيرتهم الفنية.

يضم المهرجان 4 مسابقات للفيلم الطويل والقصير ولأفلام الطلبة والجائزة الخضراء لأفضل فيلم يدعم البيئة والمناخ.

كما ينظم عدد من ورش صناعة الفيلم والتمثيل وماستر كلاس للفنان الكبير حسين فهمي وعدد من الندوات حول أفلام يوسف شاهين في عيون الشباب بمشاركة مجموعة من النجوم الذين عملوا مع يوسف شاهين منهم المنتج جابي خوري والنجوم صفية العمري، وحسين، فهمي وهاني سلامة وأخرين