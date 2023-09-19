هداية يفتتح الورشة العلمية عن الوقاية الإشعاعية وتأهيل العاملين بهيئة الطاقة الذرية

افتتح اليوم الثلاثاء الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي والدكتور محمد احمد جمعة مقرر اللجنة التوجيهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع ورشة العمل الرابعة عن الوقاية الإشعاعية والتي تنظمها اللجنة التوجهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر 2023.

تمت الورشة تحت رعاية الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة وتضم الشبكة في عضويتها علماء وخبراء من الجامعات والمراكز البحثية والمعاهد العلمية المصرية.

ويحضر ورشة العمل لفيف من خبراء ومسئولي الوقاية الاشعاعية وكذلك العاملين في مجالات استخدامات الإشعاعات المؤينة والوقاية الإشعاعية خاصة، كم يحضرها مجموعة من شباب الباحثين. وممثلين من هيئة المحطات النووية ومركز بحوث الامان النووي والاشعاعي ومركز تكنولوجيا الاشعاع ومركز البحوث النووية وجامعة المنصورة وجامعة دمنهور وجامعة قناة السويس وجامعة الاسكندرية والازهر وكذلك القطاع الخاص.



وقد صرح الدكتور محمد احمد جمعة مقرر اللجنة ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الاسبق ورئيس الورشة بأن الورشة ستناقش المحاور الآتية:

1) تاريخ الوقاية الإشعاعية في مصر من عام 1955 حتى الأن.

2) المنظمات الدولية في مجالات الوقاية الاشعاعية.

3) متطلبات الوقاية الإشعاعية للجنة الدولية للوقاية من الإشعاع والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

4) عرض عام لقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية رقم 7 لسنة 2010 ولائحتة التنفيذية.

5) لائحة تراخيص الافراد.

6) تطبيقات لائحة تراخيص الافراد للأنشطة والتطبيقات الطبية وغيرالطبية.

7) خبرات الوقاية الاشعاعية ومسئوليات العمل في مجال الوقاية الاشعاعية.



وقد صرح الدكتور محمد جمعة رئيس الورشة بأنها ستشمل عقد عدد سبعة جلسات علمية وجلسة حوار لتحفيز شباب العلماء في تخصص الوقاية الإشعاعية على إجراء البحوث العلمية البحتة والبحوث التطبيقية .وسيشارك في إدارة الجلسات الدكتور صفوت سلامة، الدكتور مراد عزيز، الدكتور رفعت الشناوي ، الدكتور يحيي عباس، الاساتذة بهيئة الطاقة الذرية، الدكتور جابر محمد حسيب رئيس المركز القومي للامان النووي الأسبق، الاستاذ المساعد طلعت غازي، كما يشارك أيضاً الدكتور محمد متولي من جامعة المنصورة، الدكتور محمد سعيد من جامعة الأسكندرية، الدكتور محمد البنا من جامعة الأزهر. كما يشارك فى الورشة نخبة من العلماء والشباب من هيئة الطاقة الذرية والجامعات المصرية.



و صرح الدكتور هداية احمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن الورشة تأتي في إطار حرص هيئة الطاقة الذرية والشبكة القومية لفيزياء الاشعاع والوقاية على توعية العاملين في مجالات استخدام الاشعاع المؤين وكذلك تأهيلهم للحصول على التراخيص اللازمة للعمل في مجالات الإشعاع المؤين. كما تشمل استعراض لأحدث إصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الهيئات الدولية في مجال الوقاية الإشعاعية للاسترشاد بها فى مجالات الأمان النووى و الاشعاعى داخل جمهورية مصر العربية وكذلك للإستفادة منها في مجالات الوقاية الاشعاعية والطوارئ الإشعاعية. وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بان الورشة تعتبر من احد الفاعليات التي تساهم في رفع الوعي لجميع العاملين في مجال الوقاية الاشعاعية وتساعدهم للحصول علي تراخيص العمل في هذا المجال.