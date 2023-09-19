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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خلافات سيدات تتحول لمشاجرة بين عائلتين بالعصا والشوم بقرية في الشواشنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نشبت مشاجرة بين عائلتين بقرية الصعايدة التابعة لمركز شرطة الشواشنة تم فيها إستخدام الشوم والعصي والحجارة وادي إلى إصابة شخصين من الطرفين بإصابات مختلفة في أنحاء الجسم إثر مشادة كلامية بين السيدات وبعضهما بسبب لهو الأطفال.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مركز شرطة الشواشنة بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الصعايدة التابعة لمركز .

وعلي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الشواشنة إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتسببن فيها وجري نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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