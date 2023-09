فيلم R.A.D.A.R.: The Adventures of the Bionic Dog في دور العرض المصرية غدا

ينطلق فيلم المغامرة والكوميديا العائلي R.A.D.A.R.: The Adventures of the Bionic Dog للمخرج سكوت فانديفر، غدا الأربعاء 20 من سبتمبر الجاري في دور العرض المصرية.



تدور أحداث الفيلم عن عالم مجنون يُدعى الدكتور "فان هوك" الذي قام ببناء الاختراع الأكثر روعة على الإطلاق، وهو كلب آلي يُدعى R.A.D.A.R، وقد تم تصميم "رادار" للبحث عن الذهب والأحجار الثمينة، لكن "فان هوك" لم يدرك أن الكلب لديه مشاعر وبوصلة أخلاقية وقد أصبح صديقًا للصبي الصغير "جابي".

يبحث "جابي" مع صديقته "كايلي" عن كنز القرصان المفقود، على أمل جذب السياح إلى مدينتهم الهادئة في فلوريدا، عندما يعثرون على ياقوتة ثمينة بمساعدة "رادار"؛ يحاول "فان هوك" استرجاعه مرة أخرى، هل يستطيع جابي وكايلي حماية الكلب وحراسة الجوهرة وإنقاذ المدينة التي تحتاج إليهم حقاً؟

R.A.D.A.R.: THE ADVENTURES OF THE BIONIC DOG من بطولة دين كاين وعزرا جيمس وبول ويلسون وفيكتوريا وايت وأندرو كي، الفيلم من إخراج سكوت فانديفر وتأليف أبريل سمولوود.