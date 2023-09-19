تموين المنيا: ضبط ربع طن لحوم فاسدة وطن دقيق مدعم فى 3 مراكز

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والشوادر والمخابز بمراكز المحافظة لضبط الأسعار ومراقبة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية بالتعاون مع مباحث التموين و مديريتى الصحة والطب البيطرى وعدد من الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبه، صرح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن المديرية تمكنت خلال حملاتها التفتيشية اليوم الثلاثاء من ضبط ومصادرة أكثر من ربع طن لحوم فاسدة (بلدية ومستوردة ودواجن ومصنعات لحوم) وأخرى مذبوحة خارج المجازر، إلى جانب ٦٠ كجم أجبان منتهية الصلاحية فى بندر المنيا وتم تحرير المحاضر اللازمة ، كما تم ضبط طن دقيق بلدى مدعم بمركز العدوة قبل بيعها فى السوق السوداء، وتحرير 21 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بقرى مركز ومدينة أبوقرقاص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



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