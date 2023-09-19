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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تموين المنيا: ضبط ربع طن لحوم فاسدة وطن دقيق مدعم فى 3 مراكز

استمرارا للحملات التفتيشية على الأسواق

تموين المنيا: ضبط
تموين المنيا: ضبط ربع طن لحوم فاسدة وطن دقيق مدعم
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أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والشوادر والمخابز بمراكز المحافظة لضبط الأسعار ومراقبة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية بالتعاون مع مباحث التموين و مديريتى الصحة والطب البيطرى وعدد من الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
من جانبه، صرح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن المديرية تمكنت خلال حملاتها التفتيشية اليوم الثلاثاء  من ضبط ومصادرة أكثر من ربع طن لحوم فاسدة (بلدية ومستوردة ودواجن ومصنعات لحوم) وأخرى مذبوحة خارج المجازر، إلى جانب ٦٠ كجم أجبان منتهية الصلاحية فى بندر المنيا وتم تحرير المحاضر اللازمة ، كما تم ضبط طن دقيق بلدى مدعم بمركز العدوة قبل بيعها فى السوق السوداء، وتحرير 21 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بقرى مركز ومدينة أبوقرقاص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 

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الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ضبط ربع طن لحوم طن دقيق مدعم محافظ المنيا
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