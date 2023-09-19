تحرير 147 مخالفة خلال حملات لرفع الإشغالات بمركز بنى مزار بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الاشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، بتحرير 147 محضراً خلال حملات مكبرة لرفع الاشغالات التي تعيق الحركة بمحيط شوارع (الجمهورية – بورسعيد- وعدد من شوارع المدينة)، حيث تنوعت المحاضر ما بين 16 محضر إشغال و131 إزالة إدارية، وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



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