حزب الأحرار يعلن تأييده لـ السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية

الثلاثاء 19/سبتمبر/2023 - 04:15 م

أكد حزب الأحرار الاشتراكيين على الدعم الكامل للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتعظيم الاقتصاد القومي ووضع ركائز تطوير كافة نواحي المجتمع.

وقال الحزب في بيان رسمي، أن الحزب وجميع الامانات المركزية والأعضاء غعلى مستزى الجمهورية يؤيدون ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا في بيانه أن الرئيس السيسي حمل على عاتقه حماية الوطن من أرب الإرهاب الأسود وأقام دولة تشهد فيها تعظيم مفاهيم التنمية الشاملة من أجل الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن مصري.

وقال الحزب في بيانه الدعم للرئيس السيسي، أن الرئيس لبى نداء الوطن باقامة مشروعات صناعية عملاقة تحقق الاكتفاء الذاتي وشيد العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية عدة مجالات شواء الزراعية والانتاج، موضحا أن الرئيس السيسي جعل من مصر دولة قوية لها جيش يملك قوة الردع الكاملة فينمواجهة التهديدات التي تمس الأمن القومي.