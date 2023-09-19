توزيع طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في 5 قرى بسمالوط

قامت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي اليو الثلاثاء بتوزيع عدد ألف كيلو لحوم على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بـ (5) قرى فى محافظة المنيا، تنفيذأ لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا.



وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، ان التوزيع جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، موضحا ان القرى المستفيدة هى قرى اطسا المحطه والابعاديه وعرب زين وعزبه شاهين وعزبه مناع بمركز سمالوط .

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية توزيع اللحوم تمت من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

وأشار، أن توزيع اللحوم يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة المنيا من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .

وأضاف شعبان، أن جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.

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