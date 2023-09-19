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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"فودة" يبحث إطلاق المرحلة الأولى من نظام حلول المدن الذكية بشرم الشيخ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وفد إحدى الشركات للاستثمارات المالية والرقمية.
تناول اللقاء الاستعدادات النهائية لإطلاق المرحلة الأولى من نظام حلول المدن الذكية بالإضافة إلى خطة العمل والتوسعات المستقبلية، وفرص تعزيز التعاون في مجالات إدارة وتشغيل نظم الدفع الرقمي المتطور بمدينة شرم الشيخ.

كما تم خلال اللقاء مناقشة استعدادات التشغيل التجريبي لكل من  منظومة إدارة و تشغيل عمليات مدفوعات التاكسي الذكي، وساحة الانتظار الذكية بالسوق القديم بشرم الشيخ  وغرفة إدارة عمليات المنظومات  المزمع افتتاحها قريباً.

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- اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء المدن الذكية شرم الشيخ
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