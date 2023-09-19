الإنذار الثالث يبعد زيزو عن مواجهة الزمالك وبيراميدز

يفتفد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لجهود، نجم الفريق الأول أحمد سيد زيزو، خلال المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر لها، مساء الخميس المقبل، في تمام السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي، لحساب منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

ويغيب زيزو عن صفوف الزمالك، بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء خلال الموسم الماضي، وبالتالي تعرضا للإيقاف لمدة مباراة، ويعود لصفوف الزمالك بداية من لقاء المقاولون العرب في مباراة المقاولون العرب في لقاء الجولة الثانية.

وشهدت تدريبات الزمالك الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة مشاركة أحمد سيد "زيزو" صانع العاب الفريق بصورة طبيعية.

تأتي مشاركة "زيزو" في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في أنكل القدم، وغاب "زيزو "عن مباراة الزمالك أمام آرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب الإصابة.