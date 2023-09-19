"القاصد" يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية أونلاين

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية لجنة قبول التبرعات والهدايا online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية ،بمشاركة أعضاء اللجنة ،والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

وبدأ الدكتور أحمد القاصد الإجتماع بتهنئة الأمة الإسلامية والشعب المصري ومنسوبي الجامعة وأعضاء المجلس بقرب حلول المولد النبوي الشريف.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن اللجنة وافقت على قبول التبرعات ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلى المستشفيات من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير.

كما وافقت اللجنة علي قبول الهدايا المقدمة إلى كلية التربية النوعية، وقامت اللجنة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها.