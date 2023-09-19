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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"القاصد" يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية أونلاين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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عقد  الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس   جامعة المنوفية  لجنة قبول  التبرعات والهدايا  online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية ،بمشاركة أعضاء  اللجنة ،والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

وبدأ الدكتور أحمد القاصد الإجتماع بتهنئة الأمة الإسلامية والشعب المصري ومنسوبي الجامعة وأعضاء المجلس بقرب حلول المولد النبوي الشريف.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن اللجنة وافقت على قبول التبرعات  ببعض الأجهزة  والمستلزمات الطبية المقدمة إلى المستشفيات  من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير.

كما وافقت اللجنة علي قبول الهدايا المقدمة إلى كلية التربية النوعية، وقامت اللجنة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

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أعضاء هيئة التدريس الشعب المصر المستلزمات الطبي المولد النبوى الشريف
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