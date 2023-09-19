شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن عن تكريم الفنانة الإيطالية مارزيا تيديشي

أعلن المستشار الثقافي الإيطالي ديفيد اسكالماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان دولة ضيف الشرف بالدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن تكريم الفنانة الإيطالية "مارزيا تيديشي".

وقال اسكالماني: “أشكر مازن الغرباوي علي إختيارها ضمن المكرمين فهي لها العديد من الإسهامات في الفن الإيطالي، وهذا يساعد علي إنتشار الفن الإيطالي خارج البلاد، فنحن فخورين بالفرص التي يعطيها مازن الغرباوي للفنانين الإيطاليين”.

وأقيم منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان دولة ضيف الشرف بالدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بالمركز الثقافي الإيطالي، بحضور المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد إسكالماني ، والمنتج هشام سليمان، والفنان عمرو القاضي، والفنان ميدو عادل ، و الفنانة الدكتورة سميرة محسن حامل اسم الدورة الثامنة من المهرجان.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر، ويرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.