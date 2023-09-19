بالصور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلا مدارس" بالطور

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، معرض “أهلا مدارس” في العاصمة طور سيناء، تنظمه المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، وبإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، رافقه اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة ومبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طور سيناء والمهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين ومحمد وحيد رئيس الغرفة التجارية.

ويضم معرض اهلا مدارس الزى المدراسي لجميع المراحل التعليمية، والأدوات المدرسية وأحذية وشنط .

ودعا محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، أهالي مدينة طور سيناء لزيارة معرض “أهلا مدارس” لعام ٢٠٢٣، والمقام بشارع مركز شباب الطور، أمام مسجد المنشية، وذلك بتخفيضات تصل إلى 30% ، لافتا إلى أن المعرض يستمر العمل به حتى بعد بدء الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد؛ وذلك لتوفير المنتجات لجميع طلبة المدارس من أدوات مكتبية وشنط ومستلزمات دراسية وأيضا منتجات جلدية.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد افتتح معرض" أهلا مدارس"، بمنطقة حي النور بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن المعرض تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بغرض توفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.

ووجه المحافظ بضرورة التوسع في إقامة تلك المعارض بجميع مدن المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما شدد علي ضرورة متابعة توفر تلك السلع بنفس الأسعار طوال أيام المعرض بنسب تخفيض تتراوح بين 25 و30 % للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة السيناوية، وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات.

يشار إلى أن المعرض تنظيم محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، بإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.

شهد الافتتاح مع محافظ جنوب سيناء اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمحاسب ابراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ومحمد وحيد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

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