حبس المتهمين بقتل سائق فى مشاجرة بسبب الميراث

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس المتهمين بقتل سائق على يد عمه ونجل عمه بسبب الميراث، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله جثة شخص وبها جرح نافذ "ادعاء مشاجرة بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (سائق مركبة "توك توك" - تُوفـى إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن)، طرف ثان: (عم الطرف الأول "مُصاب بجرح بالأنف"، ونجله) بسبب خلافات سابقة بينهم حول رغبة الطرف الأول فى الحصول على الشقة محل سكن الطرف الثانى "ميراث" ومحاولته الدائمة لمضايقتهما لإجبارهما على تركها وحال تعدى الأول على الطرف الثانى بسلاح أبيض "مطواة" قام أحد أفراد الطرف الثانى بإستخلاصها من يده وإحداث إصابته بها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى والأداة المستخدمة.