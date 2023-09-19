حبس المتهمين بقتل موظف سابق بإحدى السفارات

باشرت النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل موظف سابق بإحدى السفارات العربية على يد عاملة نظافة و سائق، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة،

وامرت بإنتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

كان بلاغ ورد لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من (محامى - مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة) بغياب موكله (موظف سابق بإحدى السفارات العربية "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم). بالانتقال والفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (عاملة نظافة، سائق - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما قررت الأولى أنها تعمل لدى المجنى عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالإتفاق مع المتهم الثانى (قام بتوصيلها للشقة سكن المجنى عليه) وحال تواجدها رفقة المجنى عليه قامت بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة وقامت بالإستيلاء على (14 هاتف محمول ماركات مختلفة - 7 ساعات ماركات مختلفة – كاميرا - خزينة حديدية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهة الثانى أقر بمضمون ما سبق وأفاد بإخفائه المسروقات وقيامه بتغيير مبلغ مالى من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص "تم ضبطه".. وتم ضبط كافة المسروقا. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.