الإعلام المغربي يشيد بتضامن شركة المقاولون العرب لإعادة فتح المسارات والطرق المتضررة من الزلزال

نشر الموقع الإلكتروني لجريدة btp المغربية، أنه بعد الزلزال الذى ضرب المغرب يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 قررت شركة المقاولون العرب، المتخصصة فى البناء فى أفريقيا ولا سيما قطاعها فى المغرب الموجود منذ 1998، المساهمة بطريقتها الخاصة، فى هذه الطفرة من التضامن، من خلال عمليات الطوارئ لإعادة فتح المسارات والطرق المتضررة من الزلزال.

وقال الموقع: تندرج هذه المبادرة فى إطار نهج المواطنة الذى تنتهجه شركة المقاولون العرب لصالح الشعب المغربى الشقيق، وبناء على قرار عاجل لمجلس إدارتها ورئيسها التنفيذى الذى أعطى تعليمات فورية لفرع شركة المقاولون العرب بالمغرب لنشر طاقته البشرية والموارد المادية اللازمة لهذه العملية التضامنية .

وفى الموقع، خاصة بمدينة ويركان ، ساهمت تعبئة والتزام فريق المقاولون العرب الذى يشرف عليه رئيس القطاع المهندس محمد جمعة، مع المسؤولين المتواجدين بالموقع، فى تنظيف الدواوير القليلة بالمنطقة من الركام والأتربة وغيرها من الكتل الحجرية التى سدت المسارات و الطرق التى تخدم مجموعة من القرى .

وأوضح الإعلام المغربى، أن شركة المقاولون العرب سارعت، إلى تقديم معرفتها وخبرتها فى كل ما يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمل المتعلق بالأضرار الناجمة عن الزلزال، وكل ذلك تحت علامة التضامن مع المغرب الشقيق الذى لا يزال يعانى من صدمة الزلزال المدمر.

وقال الموقع الإلكترونى فى تقرير: بالإجماع أعرب المسؤولون والسكان المحليون عن تقديرهم الشديد ورحبوا بهذه المبادرة التى قادتها شركة المقاولون العرب والتى اظهرت بقوة فائدتها الكبيرة، لاسيما في بيئة أكثر انغلاقًا في أعقاب الزلزال وحيث كانت الأعمال الرئيسية لفتح المسارات ومحاور الطرق أكثر إلحاحًا وأولوية لإنقاذ حياة البشر.

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