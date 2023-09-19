حملات رش وعلاج جماعي وتوزيع رؤوس أغنام بـ"زينية الأقصر".. صور

شهد العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، والدكتور فتحي سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أعمال التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، وتوزيع عدد من رؤوس الأغنام على المستحقين بنطاق المدينة.

وتضمنت الفعاليات، الكشف بالسونار علي عدد 100 رأس أغنام، وتم فحص ورش وعلاج جماعي لعدد ٢٠٠ رأس أغنام، وتم ترقيم وتسجيل والتأمين والتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، على إجمالي عدد 150 رأس أغنام، منهم ٧٥ رأس أغنام عشار وعدد ٧٥ رأس أغنام غير عشار، وذلك من قبل لجنة من الأطباء البيطريين ضمت كل من الدكتور فصيل أبوالمجد رئيس وحدة العشي البيطرية، والدكتورة كريمة حجاجي رئيس وحده الزينية البيطرية، والدكتور محمود حسانين رئيس وحدة المدامود البيطرية، وبمشاركة الدكتورة هناء أبو الحمد مدير إدارة الخدمات، والدكتورة هاله فراج، والدكتورة شيماء حفني من إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وقام الدكتور فتحي سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، بإلقاء محاضرة تناولت التوعية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة ضد الأمراض الوبائية، والتحصين ضد مرض جدري الأغنام، وضد طاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى التعريف بحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن إصابة الحيوانات بهذه الأمراض الوبائية.

وأكد مدير بيطري الأقصر، أهمية التأمين على الثروة الحيوانية، والمزايا المقدمة من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المربى من الوحدة البيطرية التابع لها، وذلك في حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، مشيراً إلى أن أعمال الرش والفحص جاءت في ضوء تفعيل الدور التوعوى لمديرية الطب البيطري، وتكثيف عمل القوافل العلاجية البيطرية ولجان الرش والعلاج الجماعي بمحافظة الأقصر، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات.

كما تم توزيع عدد 144 رأس غنم لعدد 72 أسرة مستحقة، بواقع عدد ٢ رأس نعجة لكل أسرة مستحقة، وعدد ٢ جوال أعلاف لكل أسرة من المواطنين المستحقين، وذل بمعرفة مؤسسة صناع الحياة - Life Makers Foundation بالأقصر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بدعم الأسرة المصرية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين وفى إطار برنامج "فرصة" ومشروعات التنمية المستدامة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، لمساعدة الأسر المستحقة لبدء مشروعات متناهية الصغر ضمن مبادرة (رزق حلال) تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبإشراف محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.

حضر الفعاليات، مصطفى عيد مسؤول برنامج "فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ومنسقي البرنامج، وشهيرة عبد المجيد مؤسسة صناع الحياة، ومسئولي المؤسسة، وعدد من القيادات التنفيذية.

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