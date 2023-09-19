رفع كفاءة 33 سيارة ومعدة بجراج بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عددا من المعدات والسيارات التابعة لجراج المحافظة والتي جرى رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك بما يوفر المزيد من المعدات التي تسهم في الارتقاء بخدمات الأحياء.

واستمع محافظ بورسعيد لأعمال التطوير التي شهدتها السيارات والمعدات، والتي شملت الانتهاء من رفع كفاءة 33 من معدات الأحياء والانقاذ والطوارئ مابين سيارات شفط مياه ولودارات وسيارات لنقل القمامة ومكابس، كمرحلة أولى لتنضم لأسطول معدات المحافظة التي تساهم في أعمال رفع كفاءة و تطوير وتجميل الأحياء، فضلا عن تطوير 13 معدة وسيارة كمرحلة ثانية، تماشيا مع التطورات الجارية في عدد من القطاعات.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود العاملين في الإنقاذ والطوارئ وجراج المحافظة، وحرصهم على الارتقاء بمستوى المعدات المستخدمة داخل الأحياء، وقرر صرف مكافأة للعاملين بالإنقاذ، والطوارئ والجراج تشجيعا لهم.