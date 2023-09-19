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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: زيارة الرئيس السيسي للإمارات هامة على مختلف الأصعدة وتتطلع للمستقبل

النائب عبده أبو عايشة
النائب عبده أبو عايشة
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أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات؛ قائلا: “إنها جاءت في وقتها تمامًا ومهمة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية”.

ونوه عبده أبو عايشة في تصريحات صحفية اليوم، بالعلاقة بين مصر والإمارات والتي تعد تاريخية ونموذجية في كافة المسارات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية والثقافية.

كما أن الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي ، مشيرا: إلى أن لقاء الرئيس السيسى، الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، يعكس العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، ان زيارة الامارات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بحكم العلاقات الهامة والوثيقية بين الزعيمان وتشعبها في كل المجالات؛ لافتا إلى أن القمة الأخيرة استهدفت تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من 5 عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاونا وإنجازا بين البلدين في مختلف المجالات ولعل الملف الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة كان في صدارة ملفاتها.

واختتم بالإشادة التامة بتحركات الرئيس السيسي وحرصه الدائم على تعزيز العلاقات المصرية العربية مع مختلف الدول، فسياسة مصر الخارجية وخلال حكم الرئيس السيسي ناجحة ومتميزة، وأكدت ريادتها أمام الجميع.

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النائب عبده أبو عايشه الرئيس السيسي مصر والامارات
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