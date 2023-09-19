اتحاد الكاراتيه يحتفل بأبطاله ويكرم رموز اللعبة في حضور وزير الرياضة

احتفل مجلس ادارة الاتحاد المصري للعبة برئاسة محمد الدهراوي بأبطاله الذين حققوا ميداليات متنوعة في مختلف البطولات التي شاركوا فيها خلال موسم 2022-2023.

شهدت الاحتفالية حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية واللواء محمد صادق نائب رئيس جهاز الرياضة العسكري والمستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي الزهور ورئيس لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأوليمبية.

تضمنت الاحتفالية فيلما تسجيليا عن اللحظات الصعبة التي عاشها لاعبونا خلال البطولات التي شاركوا فيها وكذلك لحظات الفرح بانتزاعهم الميداليات المتنوعة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية.

استهل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حديثه بأنه واحدا من أسرة الكاراتيه حيث عاصر العديد من رموز اللعبة القدامى، كما وجه التحية لبطلتي أولميبياد طوكيو فريال أشرف وجيانا فاروق اللتين حققتا الميداليتين الذهبية والبرونزية.



وأضاف أن الكاراتيه يعلم الاحترام والأخلاق والروح الرياضية موضحا أن اللعبة في أول مشاركة أوليمبية لها حققت ميداليتين مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم إدراج اللعبة في أجندة الأوليمبياد بداية من النسخة التالية لأوليمبياد باريس 2024.

أوضح صبحي أن حلم الرياضة المصرية يتمثل في مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية.

وأشاد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بالإنجازات التي حققها اتحاد الكاراتيه خلال الفترة الماضية موضحا أن ذلك الأمر لم يأت من فراغ ولكن وفق تخطيط مدروس من قبل مجلس الادارة الذي يعمل على قدم وساق من أجل تحقيق الإنجازات المتتالية.

وأكد أنه كان يتمنى مشاركة لعبة الكاراتيه في دورة الألعاب الأوليمبية القادمة التي ستقام في باريس 2024 لتكرار إنجاز أوليمبياد طوكيو ولكنه رغم ذلك يتمنى تحقيق المزيد من الإنجازات في بطولة العالم القادمة التي ستقام في المجر.

من جانبه، وجه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد الشكر لجميع الحاضرين في الاحتفالية حيث ألقى الضوء على الإنجازات التي حققها لاعبونا معربا عن سعادته بهذا الإنجاز التاريخي.

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التحديات وسيحاول لاعبونا خوض البطولات القادمة بمنتهى الجدية من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو رفع العلم المصري عاليا على منصات التتويج.