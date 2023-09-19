الاستقرار يسيطر على أسعار الأرز.. والكيلو بـ22 جنيهًا بمعارض "أهلا مدارس"

تسيطر حالة الاستمرار على أسعار سلعة الأرز بالسوق المحلي؛ إذ سجل سعر الأرز السائب ما بين 25 إلى 27 جنيهًا، كما تراجعت أسعار الأرز المعبأ إلى ما بين 30 إلى 35، وذلك حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأرز بالمجمعات ومنافذها وأيضا بمعارض "أهلا مدارس" بسعر 22 جنيهًا للكيلو، أما بالنسبة للأرز الهندي، طرحت الوزارة سعر الكيلو بـ20 جنيهًا.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: "لتخفيف الأعباء على المواطنيين، تم طرح السلع الغذائية بجميع معارض “أهلا مدارس” بأسعار مخفضة”.

وتم أيضًا طرح كمية 20 ألف طن أرز هندي مستورد بسعر 20 جنيه، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيهًا.

وجاء في تصريح سابق للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن سلعة الأرز ما زالت ضمن قائمة الـ٣١ سلعة تموينية والتي يتم صرفها للمواطنين شهريا حسب اختيار المواطن.

وأكد المصيلحي أن سباب تراجع أسعار الأرز يرجع للخطوات التي اتخذتها الوزارة في استيراد الأرز من الخارج والتعاقد على شراء كميات أرز أبيض من الخارج لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة بالإضافة لقرب موسم حصاد الأرز الجديد ، وهو ما يضمن توافر مخزون استراتيجي على بطاقات التموين وفي السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية.