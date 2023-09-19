في ظهوره الأول بالدوري الممتاز.. هل يعمق "زد" جراح الإسماعيلي؟

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بالوافد الجديد زد إف سي، عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023/2024.

ويدخل الإسماعيلي الموسم الجديد، تحت قيادة فنية جديدة بقيادة إيهاب جلال، باحثًا عن تحقيق نتائج إيجابية والبعد عن شبح المنافسة على الهبوط لدوري القسم الثاني، والذي لازم الدراويش على مدار الخمس سنوات الماضية.

وعلى الرغم من الاستقرار الإداري للدراويش بانتخاب مجلس جديد برئاسة المهندس نصر أبوالحسن، إلا أن الأزمات المالية لا تزال تطارد الإسماعيلي، وظل الفريق دون صفقات خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب أزمة إيقاف القيد التي يعاني من النادي.

واضطر الإسماعيلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي لبيع المدافع الدولي باهر المحمدي، لصفوف المصري البورسعيدي مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي البالغ 20 مليون جنيه، في محاولة لحل الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي.

وفشل الإسماعيلي في الحفاظ على أكثر من لاعب من عناصر الفريق الأساسية، بعد رحيل محمد الشامي، إلى النادي المصري البورسعيدي، بشكل مجاني بعد انتهاء تعاقده، وتكرر الأمر ذاته مع أحمد مدبولي، الذي انتقل إلى صفوف البنك الأهلي بجانب الإيفواري سيرجي أكا، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي، وشهدت الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات انتقال لاعب الوسط عمر الوحش إلى الاتحاد السكندري بشكل مجاني.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة زد

ويبحث فريق زد الوافد الجديد لدوري الأضواء والشهرة، عن تعميق جراح الدراويش، وتحقيق الفوز في ظهوره الأول، ويدخل زد الموسم الجديد، تحت قيادة مجدي عبد العاطي، بقائمة تضم 30 لاعبًا على النحو التالي:

مصطفى سلومة، وكريم يكن، وفهد أبو الفتوح، ووليد عادل، ومحمود صابر، وجرجس مجدي، ومحمد علي، ونادر رمضان، وليوناردو بارتولوميو كاموني، وحجاج محمد، وأحمد رفعت، ومحسني ماليما، وعلي جمال، ومحمد سمير، وبيتر زيلو، ومصطفى محمود، وعبد الله مجدي، ومحمد سيد، ومحمد إسماعيل، وأحمد عاطف، وشادي حسين، ومصطفى فوزي، وعمرو حسام، وإسلام إسماعيل، ومصطفى محمد، وأحمد سيد عبد النبي، ومصطفى سعد، ومحمد رضا جمعة، وعلي لطفي، ومحمد أشرف بكري.