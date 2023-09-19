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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

يوسف شاهين الحاضر والغائب في مهرجان الجونة السينمائي

يوسف شاهين
يوسف شاهين
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شكل المخرج الراحل يوسف شاهين ثروة فنية حافلة وفريدة من نوعها، وكان سبب أساسي في اكتشاف عدد كبير من نجوم الوسط الفني مثل هاني سلامة، أشرف مصيلحي، الكينج محمد منير، ماجدة الرومي، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، خالد النبوي وآخرين.

وتحدثت المخرجة مريان خوري ابنه شقيقة المخرج الراحل يوسف شاهين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة عن امتنانها وفخرها للمخرج الراحل يوسف شاهين قائلة: "متأكدة إنه فخور بيا جدًا كمديرة فنية لمهرجان الجونة لهذا العام".

ووصفت خوري العمل مع المخرج الراحل يوسف شاهين قائلة: "قوي جدًا، عبقري يعرف يستفيد من كل الموارد المتاحة أمامه، ليخلق فيلمًا وعالمًا خاصًا، بأي ميزانية متاحة أمامه، لافته إلى أن في فيلم "سكوت هنصور" كنا نعتقد في نهاية التصوير إننا سنوفر مبلغ مالي، لكنه جاء في اليوم الأخير بتصور لمشهد يتطلب تصويره 150 ألف جنيه ليصرفها على هذا المشهد".

واعتمد يوسف شاهين في أفلامه السينمائية على أفكار فلسفية غامضة وعُرف بالمخرج المشاغب الذي قدم أعمالًا فنية صنفت في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، مثل: "الأرض، باب الحديد، إسكندرية ليه، المهاجر، عودة الابن الضال، حدوتة مصرية".

وشارك المخرج الراحل يوسف شاهين في مهرجان كان بعدد من أعماله السينمائية التي لاقت صدى كبير من الجمهور، أبرزها فيلم "ابن النيل"، وشارك في بطولة العمل شكري سرحان، فاتن حمامة، محمود المليجي، لتبدأ مشاركته في أبرز المهرجانات السينمائية العالمية.

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