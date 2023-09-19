رئيس الإنجيلية: نحتفل اليوم من داخل كنيسة أحرقتها الأيدي الشريرة وأعيد بناؤها على أيدي الجيش المصري

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، في احتفالية توزيع جوائز لجنة التربية بمجمع ملوي بالمنيا، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بملوي، بمشاركة الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور الشيخ ناجي حلمي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس رأفت ناجي، رئيس مجمع ملوي الإنجيلي، والقس مدحت سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بملوي، والقس أيمن وليم، رئيس لجنة التربية بمجمع ملوي بالمنيا، والقس أنيس أنسي، راعي الكنيسة الإنجيلية ببني عدي.

وفي بداية خطاب الحفل، عبر رئيس الإنجيلية عن سعادته البالغة بمشاركة شباب الكنيسة الإنجيلية الموهوبين المبدعين، وقال: "أبنائي وأحبائي الشباب المبدعين، تمتلكون من الإمكانيات والموهبة ما يجعلكم قوة مغيرة داخل الكنيسة، قادرين على القيادة".

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "اليوم نحتفل من داخل الكنيسة التي حرقتها الأيدي الشريرة من عشرة سنوات وتم إعادة بنائها على أيدي الجيش المصري، شكرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكرا أبطالنا القوات المسلحة المصرية".

وخلال الاحتفال تم تقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة، تضمنت فقرة لذوي الهمم، وتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة مهرجان الإنجيل، كما تم تكريم عدد من خدام اللجنة والموهوبين وأسرهم.





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