رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءه الشهري بالعمداء "أونلاين"

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لقاءه الشهرى بعمداء الكليات "أونلاين" بمشاركة الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وذلك لتجهيز ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة المقبل.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتوجيه التهنئة للدكتور صلاح حجازى بمناسبة تكليفه بعمل عميد كلية طب الأسنان والشكر للدكتورة رباب مبارك العميد السابق على مجهوداتها فى خدمة الكلية، كما وجه التهنئة للدكتورة حنان الصادق لتكليفها بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة لحين صدور القرار الجمهورى باختيار عميد الكلية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بمناسبة صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم باعتماد برنامجي "الجغرافيا - الشعبة العامة" و"الجغرافيا - شعبة الخرائط والمساحة" بكلية الآداب.

كما أشاد بقسم علاج الأورام والطب النووي بالمستشفيات الجامعية علي نجاح علاج أول حالتين لأورام البروستاتا بتقنية العلاج الإشعاعي عالي الدقة "HDR Brachytherapy" لأول مرة بمصر بالتعاون مع البروفيسور هذال حداد أستاذ ورئيس قسم العلاج الإشعاعي الداخلي في روبرت جينفر كلينك في بون بألمانيا.

ووجه القاصد التهنئة لطلاب فرق جامعة المنوفية الذين شاركوا في أسبوع شباب الجامعات المصرية الـ ١٣ الذي تم إقامته بجامعة حلوان بمناسبة حصولهم علي العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة في مختلف الأنشطة "الرياضية، الجوالة والخدمة العامة، الاجتماعية، الثقافية، الفنية، العلمية والتكنولوجية"، والتهنئة لطلاب فريقي "Eco Plastic – Nature Magic" كلية الهندسة الإلكترونية المشاركان في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال بمدينة العلمين والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برعاية من البنك الاهلي المصري وأكاديمية البحث العلمي المصرية وصندوق دعم المبتكرين بوزارة التعليم العالي بمناسبة فوزهما بجوائز مالية قيمة في المسابقة.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة تشجيع الطلاب للمشاركة في المنح الدراسية "EGY_AID" المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية وذلك وفقا للقواعد الواردة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد رئيس الجامعة بفعاليات المؤتمر الدولي الثاني للحاسبات والمعلومات حول "الاتجاهات الحديثة في علوم الحاسب ونظم تكنولوجيا المعلومات"، وفعاليات المؤتمر الدولي السادس لقسم علاج الأورام بكلية الطب بالجامعة، موجها الكليات بأهمية تنظيم المؤتمرات والمشاركة بها وتبادل الخبرات والاطلاع على كل ماهو جديد وتشجيع البحث العلمى.

هذا وأكد رئيس الجامعة على أهمية الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد، ومتابعة أعمال الصيانة بالمدرجات والمعامل، والانتهاء من وضع الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، متمنيا التوفيق للجميع وعاما دراسيا سعيدا.