محافظ جنوب سيناء يوزع حلوى المولد ومواد غذائية ومبالغ مالية على عمال السركي

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 75 من عمال السركي (العمالة المؤقتة) وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء؛ وذلك في إطار حرصه على لقاء عمال النظافة (عمال السركي) وخاصة في المناسبات المختلفة على مدار العام لمكافأتهم وتقديم الدعم المعنوي والعيني لهم والتعرف على مشكلاتهم وتحفيزهم تقديراً لدورهم .

وأثنى المحافظ على الدور الذي يقومون به وعملهم الجاد في مجال الحفاظ علي نظافة وجمال المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق لها.

وسلم المحافظ عمال السركي خلال اللقاء كراتين مواد غذائية، ولحوم، ومبالغ مالية، وحلوى المولد بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، مهنأهم بتلك الذكرى العطرة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهود والحفاظ دائمًا علي المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها.

وحضر اللقاء، اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عقب أدائه صلاة الجمعة الماضية، وصلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، كرم، مدحت إسماعيل عبد الحميد من العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ؛ وذلك لأمانته وعدم قبول ممتلكات الغير باعادته مبلغ ثلاثون الف دولار للجهات المسؤولة بعد عثوره عليه خلال تأدية عمله في قطاع خليج نعمة.

وأثنى المحافظ على هذا العمل الشهم باعتباره نموذج للشرف والأمانة التي يتميز بها معظم المصريين، وذلك بحضور جميع القيادات التنفيذية ووكيل وزارة الأوقاف ، وجمع غفير من المصلين من مدينة شرم الشيخ .

كما قدم المحافظ مكافأة مالية لعمال النظافة بقطاع مسجد السلام، مشيدا بدورهم في الحفاظ علي جمال ورونق مدينة شرم الشيخ واظهارها بالمظهر اللائق أمام وفود الزائرين من مختلف الجنسيات.

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