سائق يستعين بشقيقته ونجلها لقتل مسنة وسرقة مشغولاتها الذهبية فى أوسيم

أقدم سائق على قتل سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية واستعانه بشقيقته ونجلها فى مساعدته على بيع المسروقات بمنطقة أوسيم وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين .

تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز بالعثور على جثة (والدتها – مقيمة بذات العنوان) داخل الشقة محل سكنها وبها عدة جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم ، وإكتشافها سرقة مشغولاتها الذهبية.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه ( سائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها وإحتفاظها بمشغولات ذهبية فعقد العزم على سرقتها، وتوجه إلى محل إقامتها وتعدى عليها بالضرب بإستخدام "كرسى خشب" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وقام بالإستيلاء على مشغولاتها الذهبية.

كما أضاف المتهم بإستعانته (بشقيقته ونجلها سائق مركبة "توك توك" ، له معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة المركز) للتصرف فى المسروقات "تم ضبطهما".

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال مرتكب الواقعة أيداها، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لـ(3 أشخاص "سيئى النية" - مقيمون بدائرة المركز ) تم ضبطهم، وكذا ضبط المسروقات المستولى عليها الخاصة بالمجنى عليها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

