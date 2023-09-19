الاتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقه إزاء تعثر الحوار بين صربيا وكوسوفو

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن قلقه تجاه تعثر الحوار بين صربيا وكوسوفو، داعيًا الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أنه في أعقاب الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين بلجراد وبريشتينا يوم الخميس الماضي في بروكسل، فإن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء عدم تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما بموجب اتفاق الطريق إلى التطبيع ومرفق تنفيذه، الذي أقره الطرفان وتم الاتفاق عليه في وقت سابق من هذا العام، وهو ملزمة لهم وتلعب دورا حاسمًا نحو اكتمال المسار الأوروبي إليهما.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يحث الطرفين على المشاركة بشكل بناء وبحسن نية. وهذا يعني البدء في تنفيذ الاتفاق على أساس اقتراحات الاتحاد الأوروبي دون مزيد من التأخير، والذي يتضمن أيضًا التزام كلا الطرفين بالتنفيذ الكامل لجميع اتفاقيات الحوار السابقة. ويجب أن يبدأ العمل على إنشاء رابطة/مجتمع البلديات ذات الأغلبية الصربية في كوسوفو دون أي تأخير أو شروط مسبقة.

يذكّر الاتحاد الأوروبي الطرفين بمسئوليتهما عن دعم مبدأ السرية في الحوار، الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في أي عملية تفاوض تحمل حساسية سياسية.. ولا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق بنفس القدر إزاء عدم إحراز تقدم من كلا الطرفين في تهدئة التوترات في شمال كوسوفو، بعد عدة أشهر من اندلاع العنف الأخير الذي أدى إلى إصابة مواطنين وقوات حفظ السلام في كوسوفو وممثلي إنفاذ القانون ووسائل الإعلام، بعضهم بجروح ثم عواقب وخيمة ودائمة.. بحسب البيان.

وأُضيف أيضًا أنه على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين الآخرين، فإن الخطوات المتخذة حتى الآن لا تزال غير كافية، ولا يزال الوضع الأمني في الشمال متوترًا. وفي هذا السياق، فإن التحركات التي اتخذتها كوسوفو - بما في ذلك ما يتعلق بمصادرة الأراضي في شمال كوسوفو وأوامر الإخلاء والاتصالات السلكية واللاسلكية واستخدام قوات الشرطة الخاصة لمهام الشرطة المجتمعية لا تتفق مع سيادة القانون وتخاطر بالمساهمة إلى مزيد من التوترات. إن الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات الإجرامية وأعمال التخويف التي يتعرض لها طلاب الشرطة الصرب في كوسوفو المجندون حديثًا والسكان المحليون هي أمور غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور. كما أن عرقلة صربيا لخارطة طريق الطاقة، فضلًا عن المحاولات الأخرى التي تتعارض مع الاتفاق بشأن طريق التطبيع وملحقه، تتعارض مع روح عملية الحوار.

وتابع البيان أن الطلبات المُقدمة في البيان الصادر نيابة عن الاتحاد الأوروبي في 3 يونيو الماضي تظل سارية تمامًا. ولا تزال التدابير القابلة للتراجع التي اتخذها الاتحاد الأوروبي قائمة، بما في ذلك تعليق الاجتماعات رفيعة المستوى مع كوسوفو. والاتحاد الأوروبي على استعداد لرفع هذه التدابير في حالة إحراز تقدم في تلبية الطلبات الحالية أو تقييم المزيد من التدابير تجاه كلا الطرفين، إذا لزم الأمر.

وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، على أهمية إجراء انتخابات محلية مبكرة بسرعة في شمال كوسوفو للمساعدة في نزع فتيل التوترات..مؤكدًا أن الحل الأسرع لتمكين الدعوة للانتخابات ضروري، وشجع صرب كوسوفو على المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية والإعلان علانية عن مشاركتهم غير المشروطة.

وأخيرًا، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الجهات السياسية الفاعلة، على جميع مستويات الحكم، في كل من كوسوفو وصربيا، إلى المشاركة بشكل بناء في العملية المؤدية إلى انتخابات محلية مبكرة في شمال كوسوفو، وتجنب المزيد من الخطوات التصعيدية ودعم التقدم في الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي.

وترفض صربيا الاعتراف بالاستقلال الذي أعلنه في 2008 إقليمها السابق البالغ عدد سكانه 1.8 مليون نسمة، غالبيتهم الساحقة من أصول ألبانية ويضم مجموعة صربية مؤلفة من 120 ألف شخص تقيم بشكل أساسي في شمال كوسوفو. في حين فشل قادة صربيا وكوسوفو في التوصل إلى اتفاق حول تسوية جديدة اقترحها جوزيب بوريل في السابق؛ حيث يرغب الجانب الصربي بشكل مسبق في الحصول على نوع من ارتباط بالمجموعات الصربية بالشمال، في حين يطالب الجانب الكوسوفي قبل أي نقاش باعتراف بلجراد باستقلال كوسوفو.

