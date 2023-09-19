وزير خارجية النمسا: تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا محور المباحثات في نيويورك

أكد ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، اليوم الثلاثاء، أن مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك ستركز على تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا وضرورة زيادة التواصل مع دول الجنوب.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم، إن الوزير سيركز على أهمية الأمن والتماسك الدوليين في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى أن تعددية الأطراف هي أفضل وسيلة لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لسكان العالم.

وذكر البيان أن الوزير سيشارك في اجتماع لمجلس الأمن الدولي وسيجري محادثات مع نظرائه من إفريقيا وآسيا كما سيحضر اختتام معرض في المنتدى الثقافي في نيويورك.

وأوضح الوزير - بحسب البيان - إنه من المهم كل عام أن نؤكد من جديد التزامنا بنظام عالمي قائم على القواعد وأن ندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة، مشيرا إلى أنه لو لم تكن الأمم المتحدة موجودة لكان علينا إطلاقها اليوم.

وشدد الوزير على أهمية الجمعية العامة للأمم المتحدة في التشاور الدولي، لافتا إلى أنه في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الروسية سيؤكد على أن النمسا تدعم أي مبادرة تمنح شعب أوكرانيا سلامًا عادلًا ودائمًا يستحقه.

واعتبر الوزير أن هذه الحرب هي هجوم على النظام الدولي القائم على القواعد وأنها انتهاك صارخ ومتعمد للميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، مضيفا أنه "ربما تكون النمسا محايدة عسكريا، لكننا لن نكون غير مبالين أبدا عندما يتعلق الأمر بانتهاكات القانون الدولي".

