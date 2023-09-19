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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين فى شمال سيناء

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية
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انطلقت قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين اليوم الثلاثاء، في محافظة شمال سيناء.

 وحرص اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على استقبال أعضاء القافلة في أول يوم عمل للقافلة، وتقديم الشكر لوزير الزراعة على استجابته السريعة لاحتياجات مزارعي  المحافظة .
وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة تستمر لمدة ثلاثة أيام تقدم خلالها الكشف والعلاج والتحصين والتلقيح المجاني لجميع الحيوانات .
كما تقوم القافلة عن طريق العيادة المتنقلة بتقديم  الخدمات البيطرية إلى التجمعات الحيوانية لدى أهالي شمال سيناء وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.
وأشار «فاضل» إلى أنه سوف يشارك في القافلة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد «بحوث الصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية»، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

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التناسليات الحيوانية شمال سيناء مبادرة حياة كريمة اللقاحات البيطرية
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