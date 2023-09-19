مجدي بدران: متحورات كورونا وصلت لـ600 والأنفلونزا لا تعالج بالمضادات الحيوية (فيديو)

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن فيروس الإنفلونزا يتسلل للإنسان من خلال 3 طرق وهم الأنف، والفم، والعين، مشيرًا إلى أن نزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعًا في العالم، إذ تسبب 200 فيرس، فضلًا عن الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، إلى جانب متحورات كورونا التي وصلت لـ600 متحور.

وأضاف "بدران" في حواره لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الفيرس لا يتم علاجه بالمضادات الحيوية كما أنه من الممكن مرور فصل الشتاء على الفرد دون الإصابة بأي نزلات برد أو فيروسات، موضحًا أن نزلات البرد والفيروسات الناتجة عنها تسبب مشكلات لبعض الفئات، مثل: “الأطفال أقل من 5 سنوات، المسنين فوق 65 عامًا، الحوامل كون مناعتهم تقل، المدخنين، فضلًا عن أصحاب الأمراض المزمنة المهملة أو غير المستقرة، إلى جانب الزائدين في الوزن مع الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية”.

وتابع، أن اليدين أكثر وسيلة تدخل الفيروسات لجسم الإنسان لذلك يجب غسلها بشكل دوري بعد القيام بأي أنشطة، مؤكدًا ضرورة تطهير أي مكان يتم الجلوس فيه بالمواد المطرة كاستخدام الكلور بنسبة 10% لتنظيف المسطحات، إذ إنه قاتل لكل الفيروسات ويقضي على فيروس الإيدز نفسه، يأتي ذلك علاوة على تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم، غسل اليدين بالطريقة الصحيحة، عدم إطالة الأظافر.

وأردف، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه من الممكن أن تستقر الفيروسات على الأسطح لمدة يومين ويمكن أن تصل لأسبوع، أما المتحورات والأوميكرون تظل حتى 8 أيام، وهذا خطرا كبير للغاية.