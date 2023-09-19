جلسة لجهاز الزمالك مع رباعي خط الدفاع قبل مواجهة بيراميدز

حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المالك على عقد جلسة خاصة مع رباعي الدفاع حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد.

وجاءت الجلسة بعد نهاية مران الزمالك، من أجل شرح العديد من التعليمات الفنية بشأن التمركز الصحيح وبعض الواجبات الدفاعية.

وحضر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك جزء من الجلسة للتنسيق مع مدحت عبد الهادي بشأن بعض التعليمات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .

وتضم قائمة الزمالك في الموسم الجديد كلا من:

محمد صبحى، محمد عواد، عبدالرحمن نفاد، معاذ علاء، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغنى، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، مصطفى الزنارى، محمد عبدالشافى، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، حاتم سكر، أحمد زكى، نبيل دونجا، عمرو السيسى، أشرف روقا، عمر جابر، حسام بيسو، عبدالله محمود، أحمد عبدالرحيم إيشو، سيد نيمار، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا، إبراهيما نداى، مصطفى شلبى، على ياسر، محمد صلاح زكى، سامسون أكينولا، ناصر منسى، سيف الدين الجزيرى.