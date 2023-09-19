جاهزية عبد الله جمعة للقاء الزمالك وبيراميدز بالدوري

شهدت تدريبات فريق الزمالك الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء مشاركة عبدالله جمعة الظهير الأيسر بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وكان عبدالله جمعة يعاني من إصابة قوية في الركبة، غاب على إثرها لفترة طويلة عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وانتظم الظهير الأيسر في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء بعدما تماثل للشفاء، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته.

وشارك عبد الله جمعة في التقسيمة الفنية بصورة طبيعية، وتأكدت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .

وتضم قائمة الزمالك في الموسم الجديد كل من:

محمد صبحى، محمد عواد، عبدالرحمن نفاد، معاذ علاء، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغنى، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، مصطفى الزنارى، محمد عبدالشافى، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، حاتم سكر، أحمد زكى، نبيل دونجا، عمرو السيسى، أشرف روقا، عمر جابر، حسام بيسو، عبدالله محمود، أحمد عبدالرحيم إيشو، سيد نيمار، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا، إبراهيما نداى، مصطفى شلبى، على ياسر، محمد صلاح زكى، سامسون أكينولا، ناصر منسى، سيف الدين الجزيرى.