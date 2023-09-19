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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس وزراء الصومال يبحث مع مسؤولة أمريكية الأوضاع في البلاد

رئيس الوزراء الصومالي
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري
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بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، النائبة في الكونجرس الأمريكي إلهان عمر، الوضع العام في البلاد، والتقدم المحرز في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية. 
واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عُقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - دعم الولايات المتحدة للصومال في المجالات المختلفة.

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رئيس وزراء الصومال الصومال حمزة عبدي بري
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