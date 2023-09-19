رئيس وزراء الصومال يبحث مع مسؤولة أمريكية الأوضاع في البلاد

بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، النائبة في الكونجرس الأمريكي إلهان عمر، الوضع العام في البلاد، والتقدم المحرز في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عُقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - دعم الولايات المتحدة للصومال في المجالات المختلفة.