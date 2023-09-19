أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ9 سفن حربية في بحار الأسود وآزوف والمتوسط

أعلنت الخدمة الصحفية لقيادة القوات البحرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي يحتفظ بثمان سفن في مهمات قتالية بالبحر الأسود وبحر آزوف.

وذكرت الخدمة الصحفية في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية:" اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، لوحظ وجود أربع سفن روسية في مهمات قتالية في البحر الأسود وأربع سفن أخرى في بحر آزوف، وسفينة معادية واحدة في البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف البيان أن 26 سفينة مرت عبر مضيق كيرتش - ينكالي إلى بحر آزوف لصالح روسيا الاتحادية، ثلاث منها كانت تتحرك من مضيق البوسفور، ومرت ست سفن أخرى في اتجاه البحر الأسود، استمرت إحداها في التحرك باتجاه البوسفور.

وأوضح البيان أن روسيا كانت تحتفظ أمس الاثنين بست سفن في مهمة قتالية في البحر الأسود لكن من دون أن توجد بينها حاملات صواريخ.