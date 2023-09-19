الاتحاد العام للمصريين بالخارج يعلن دعمه للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج، تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه وتكملة المشوار لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق تطلعات وطموحات وآمال الشعب المصرى، مؤكدين أن جموع أبناء الوطن في الخارج ستظل خلف الرئيس السيسى دعما لجهوده، متمنين التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيبة.

حضر المؤتمر الذي أقيمت فعالياته عبر تطبيق زووم لفيف من الجاليات المصرية في الخارج ممثلون عن المصريين المقيمين بكل من: المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان والأردن والمغرب ولبنان والنمسا وهولندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا واليونان وإيطاليا وبريطانيا وروسيا وجاكستان وأوزباكستان وأمريكا وأستراليا وكندا وأوغندا ونيجيريا.

وعبر ممثلو الجاليات المصرية في الخارج عن دعمهم للرئيس في المرحلة القادمة، حيث طلب الكلمة عدد كبير منهم تحدثوا عن إنجازات الرئيس وقيادته للدولة المصرية في استراتيجية هادئة، تهدف إلى البناء والتنمية وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري والنهوض بمقدرات هذا الوطن، كما تحدث الحاضرون عما قام به فخامة الرئيس من مشروعات كبرى كان لها الفضل الأكبر في الوصول بمصر لما وصلت إليه من مكانة.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج المستشار علاء سليم، إن هذا القرار جاء انطلاقا من أهمية الاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وإيماناً بأهمية المشاركة الإيجابية لأبناء الوطن في الخارج وأنهم يبذلون من أجل استكمال منظومة البناء قصارى جهدهم .

وأضاف المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس الإدارة، أن قرار الاتحاد بتأييد الرئيس يهدف إلى دعم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات، منها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبى طموحات شعبها.