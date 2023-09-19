استعدادًا لمواجهة بيراميدز.. أسوريو يعالج أخطاء الزمالك الدفاعية

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على معالجة بعض الجوانب الدفاعية خلال التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهد المران في البداية جلسة مطولة بين الجهاز الفني واللاعبين، تحدث خلالها الكولومبي أوسوريو عن بعض الملاحظات على أداء كل لاعب، وامتدت الجلسة لما يزيد عن 30 دقيقة.

وأكد المدير الفني للزمالك أنه لن يرضى بأن تكون انطلاقة الموسم المحلي الجديد بصورة سلبية، وأن ما حدث في مباراة آرتا سولار غير مقبول بالنسبة له.

كما حرص أوسوريو خلال التقسيمة الفنية، على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.