عواد يواصل البرنامج التأهيلي في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

واصل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية صباح اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري.

ويؤدي محمد عواد تدريبات تأهيلية خاصة في ظل معاناته من الإصابة برشح في الركبة، وأدى الحارس تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، كما خاض تدريبات الركض حول الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .