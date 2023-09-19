راهب قبطي يحصل علي درجة الدكتوراه في الآثار من جامعة كفر الشيخ

حصل الراهب القمص تداوس آڤا مينا من دير الشهيد مار مينا العجايبي بمريوط، على درجة الدكتوراه من قسم الآثار بكلية الآداب، جامعة كفر الشيخ.

وجرت مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث بمقر الجامعة، أمس الاثنين، وموضوعها "تطور العمارة الدينية في إقليم مريوط في ضوء المكتشفات الأثرية الحديثة"

ضمت لجنة المناقشة كلًا من الدكتور شوقي البحيري أستاذ الآثار الإسلامية وعميد كلية الآداب جامعة كفر الشيخ مشرفًا ورئيسًا، الدكتور حسام أحمد المسيري أستاذ الآثار اليونانية والرومانية ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مشرفًا مشاركًا، الدكتور عزت ذكي قادوس أستاذ الآثار اليونانية والرومانية كلية الآداب جامعة الإسكندرية عضوًا، والدكتور حجاجي إبراهيم محمد أستاذ الآثار الإسلامية كلية الآداب جامعة طنطا عضوًا.

حضر مناقشة الرسالة رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة ببراري بلقاس، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.



