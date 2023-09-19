الأمم المتحدة تحذر من تفشي الأمراض شرقي ليبيا

حذّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تفشي الأمراض شمال شرقي البلاد وحدوث «أزمة مدمرة ثانية»؛ إذ أودت الفيضانات بحياة أكثر من 11 ألف شخص.

انتشار الإسهال بين أكثر من 100 شخص بسبب المياه الملوثة

وبعد أن أبلغت السلطات الليبية عن انتشار الإسهال بين أكثر من 100 شخص كانوا يشربون المياه الملوثة، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، إنَّها تشعر بقلق خاص بشأن تلوث المياه ونقص الصرف الصحي بعد انهيار سدين خلال عاصفة البحر المتوسط «دانيال»، مما أدى إلى تدفق جدار من المياه عبر مدينة درنة الشرقية في 11 سبتمبر حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن «وكالة أسوشيتد برس».

9 وكالات تابعة للأمم المتحدة في ليبيا تستجيب للكارثة

وذكرت البعثة، في بيان لها، أنَّ هناك 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة في البلاد تستجيب للكارثة، وتعمل على منع انتشار الأمراض التي يمكن أن تسبب أزمة مدمرة ثانية في المنطقة، مبينة أن منظمة الصحة العالمية أرسلت 28 طنًا من الإمدادات الطبية إلى الدولة المنكوبة.

وقال حيدر السائح، رئيس المركز الليبي لمكافحة الأمراض، في تصريحات متلفزة يوم السبت، إن 150 شخصًا على الأقل أصيبوا بالإسهال بعد شرب المياه الملوثة في درنة.

وأكد وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا، عثمان عبدالجليل، الأحد، إنَّ وزارته بدأت برنامج تطعيم «ضد الأمراض التي تحدث عادة بعد كوارث مثل هذه».