بايدن يخصص 11 مليون دولار لمساعدة ليبيا في تجاوز أزمة الفيضانات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص 11 مليون دولار للمنظمات المحلية والدولية استجابة لاحتياجات ليبيا الإنسانية العاجلة.

وقال بايدن، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إنه بينما يواصل سكان شرق ليبيا التعافي في أعقاب الفيضانات الكارثية، ستساعد وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إيصال هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأوضح أن هذه المساعدات ستقدم من خلال الانضمام إلى الجهود المتضافرة للدول والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم التي تقدم الدعم الحيوي مثل المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية.

وأكد بايدن التزام واشنطن بدعم المسار السياسي نحو حكومة موحدة ومنتخبة بحرية ونزيهة في ليبيا يمكنها الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات شعبها، بينما تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي خلال هذه المرحلة الصعبة.