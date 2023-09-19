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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية التونسي يؤكد أهمية توحيد المواقف العربية نحو مختلف القضايا

وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار
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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، أهمية توحيد المواقف العربية نحو مختلف القضايا والمسائل المطروحة على جدول أعمال 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك من 18 إلى 23 سبتمبر الجاري.
ودعا الوزير - خلال الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب الذي عقد أمس في إطار أعمال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق بيان أذاعته الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء- إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل معالجة الأوضاع السائدة في المنطقة، وإيجاد حلول للقضايا العربية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة.
وجدد الوزير موقف تونس الثابت والمبدئي في دعمها لنضال الشعب الفلسطيني؛ والذي يأتي في إطار تمسّك تونس بمبادئ القانون الدّولي وقرارات الشرعية الدولية وقيم العدل والحرية.

 

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وزير الخارجية التونسي توحيد المواقف العربية
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